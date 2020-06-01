شكرا لقرائتكم خبر عن في مقطع مسرب.. حمد بن خليفة للقذافي: أوباما «تافه» والان نبدء بالتفاصيل
وقال حمد بن خليفة في التسجيل المسرب عن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما: "هذا تافه"، ووصفه بـ «العبد».
وكان رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها الأسبق حمد بن جاسم، له مقطع صوتي مماثل مع القذافي يظهر تآمره على الدول العربية، واعترف"بن جاسم" بصحتها.
كانت هذه تفاصيل خبر في مقطع مسرب.. حمد بن خليفة للقذافي: أوباما «تافه» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.