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في مقطع مسرب.. حمد بن خليفة للقذافي: أوباما «تافه»

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كشف تسجيل صوتي مسرب جديد لمكالمة هاتفية بين حمد بن خليفة أمير قطر السابق والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عن سخرية الأول من الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وقال حمد بن خليفة في التسجيل المسرب عن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما: "هذا تافه"، ووصفه بـ «العبد».

وكان رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها الأسبق حمد بن جاسم، له مقطع صوتي مماثل مع القذافي يظهر تآمره على الدول العربية، واعترف"بن جاسم" بصحتها.

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