شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب إيطالي بارز: كورونا يفقد قوته وأصبح أقل فتكا والان نبدء بالتفاصيل

قال الطبيب الإيطالي البارز ألبرتو زانجريلو، أمس الأحد، إن فيروس كورونا المستجد بدأ يفقد قوته وأصبح أقل فتكا.

وأضاف زانجريلو الذي يترأس مستشفى سان رفاييل في ميلانو بمنطقة لومباردي في شمال البلاد الذي تحمل العبء الأكبر لعدوى فيروس كورونا في إيطاليا: "في حقيقة الأمر، الفيروس لم يعد موجود إكلينيكيا في إيطاليا".

وأوضح لمحطة (آر.إيه.آي) التلفزيونية الإيطالية: "المسحات التي اخذت على مدى الأيام العشرة الماضية أظهرت حمولة فيروسية متناهية الصغر من حيث الكمية مقارنة بالمسحات التي أخذت قبل شهر أو اثنين".

وقال زانجريلو إن بعض الخبراء يبالغون في التوجس من احتمال وقوع موجة ثانية للعدوى لذا يتعين على الساسة وضع الواقع الجديد في الحسبان.

وتابع: "علينا أن نعود كبلد طبيعي. على أحدهم تحمل مسؤولية ترهيب البلد".