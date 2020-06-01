شكرا لقرائتكم خبر عن موجة غضب: «حزب الله» يحمي عملاء إسرائيل والان نبدء بالتفاصيل

يتصاعد الغضب بين اللبنانيين تجاه حزب الله محمّلينه المسؤولية عما آلت إليه أوضاعهم الاقتصادية نتيجة انخراطه بالمشروع الإيراني، إضافة إلى تمسّكه بالسلاح الذي يجر العقوبات على الدولة اللبنانية، ونهاية الأسبوع الماضي خرجت تظاهرات تطالب الحزب بتسليم سلاحه للدولة اللبنانية، لكن الجديد أن هذه الموجة بدأت تنتشر بين أوساطه ورافضي هذه الممارسات، وباتت خبز الطائفة الشيعية اليومي، وبدأت تخرج للعلن.

وأمس قال الناشط السياسي مروان الأمين رفضًا لممارسات «حزب الله» وازدواجيات شعاراته: هل تعلمون أن 70% من جيش لحد الذي كان عميلًا لإسرائيل كان من الشيعة، ومعظمهم نقل البندقية من كتف جيش لحد إلى كتف «حزب الله»، ويعيشون بهدوء وسلام في بلداتهم بالجنوب.

وأشار الأمين إلى أن مختار بلدة «طيرحرفا» الجنوبية كان ضابطًا في جيش لحد العميل، وتم انتخابه بالتزكية بمباركة «حزب الله»!

واتهم الأمين صراحة حزب الله بالتواطؤ، وقال إن العديد من العملاء الإسرائيليين الذين كانوا يجولون على بيوت الناس، ويشيرون إليها لاعتقال هذا وقتل ذاك، هؤلاء أنفسهم يعيشون بينكم بسلام من دون أن تتم محاكمتهم وأنتم تعرفونهم بالأسماء!

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وتساءل الأمين: كم واحدًا من هؤلاء العملاء يعيشون بينكم بهدوء وسلام، وأصبحوا جزءًا من الحياة الاجتماعية في كل قرية، وأصبحوا وجهاء القرى، ويحتلون الصفوف الأمامية في المناسبات؟

ويقول موقع جنوبية إن تفشي الجوع واستفحاله في البيئة الشيعية يدفع إلى المزيد من الاحتقان تجاه سلاح «حزب الله»، وتحميل الحزب مسؤولية ما وصل إليه الوضع الاقتصادي والمعيشي، خصوصًا في صفوف الجنوبيين والبقاعيين، حيث تزيد الجرأة وتسقط كل المحرمات.

ويشير الموقع إلى أن أحد عناصر حركة أمل، وكان مرافقًا للنائب في البرلمان اللبناني انتقد تحالف الرئيس بري مع «حزب الله» معتبرًا أن بري لا يهتم إلا بعناصره ويصمت بنفس الوقت عن تجاوزات رئيس التيار الوطني الحر، وصهر الرئيس ميشيل عون جبران باسيل.

ويشير الموقع إلى فيديو انتشر لشاب جنوبي أثار ضجة كبيرة في لبنان وبلاد الاغتراب الشيعي لجهة ما تضمنه من طلب إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بإعادة النظر بتحالفه مع «حزب الله»، وتوجّه للرئيس بري بالقول: «أهل الجنوب وأهل الحركة جاعوا»، وتابع أن حركة أمل بهذا التحالف هي مستضعفة فيما حزب الله بتحالفه مع إيران هو المستفيد الأول. مضيفًا بالقول: فبينما أنصار حركة أمل يعانون من الأزمة المعيشية والاقتصادية فإن بيئة حزب الله لا تشعر بالأزمة بسبب الدولار الإيراني.