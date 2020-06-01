شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد العربي» يرشح المملكة لعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي والان نبدء بالتفاصيل

علمت ”الخليج 365” من مصادر خاصة أن الاتحاد العربي لحقوق الإنسان سيوصي بانتخاب المملكة لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة لتحل محل قطر التي تنتهي عضويتها هذا العام، وستمثل المملكة دول الإقليم في تعزيز جهود المجلس للارتقاء بحقوق الإنسان، وذكر المصدر أن التقرير الدولي الذي سيتم إعلانه خلال الأيام المقبلة والخاص بدور الدول في التصدي لجائحة كورونا هو الأول من نوعه، والذي يشمل دراسة نفذتها منظمات غير حكومية، وسيرسل نسخة منه للعديد من الجهات الدولية، وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية والهيئات الحقوقية الدولية الأخرى.

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة مسؤولة عن تدعيم تعزيز جميع حقوق الإنسان، وحمايتها في جميع أرجاء العالم، وعن تناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها.

تفوق المملكة

وقال المصدر: إن خلاصة هذه الدراسة تثبت حصول المملكة على المركز الأول في الشرق الأوسط فيما يخص مؤشر الأمن الصحي (الجلوبال هيلث سيكورتي) أحد أكثر المؤشرات المتخصصة مصداقية على مستوى العالم، وبين المصدر احتمالية تقدم المملكة في التقييم القادم بنسبة كبيرة، موضحًا أن إحدى توصيات الاتحاد العربي في التقرير هي إعادة تقييم المملكة على المستوى العالمي حيث تفوقت على دول أمريكا وأوروبا في التعاطي مع جائحة كورونا حسب النتائج الموثقة في التقرير، والجدير بالذكر أن المملكة كانت في المرتبة الـ47 بين 195 دولة، بينما تحتل الولايات المتحدة وبريطانيا في المرتبة الأولى والثانية على التوالي في التقرير الدولي لـ 2019.

الخدمة الصحية

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كما أشار المصدر إلى تفوق المملكة في مؤشر الخدمة الصحية العالمية (Almaata ديكريشن) والذي يختص بتقييم مدى قدرة الدول على الاستجابة للجائحة، ويقيس السياسات الإستراتيجية والخطط الوطنية المعنية بمكافحة الجوانح الدولية والنظام الصحي الوطني في كل دولة. ووفق هذا المؤشر فقد أبدت المملكة نتائج متقدمة تبين أفضليتها الدولية على مستوى العالم، وتصدرها دول الشرق الأوسط الذي يعكس أن النظام الصحي الوطني قوي ويستوعب الأوبئة العالمية ويتصدى بفعالية لمكافحتها.

المستوى الدولي

وأضاف المصدر: إنه وفقًا لنتائج الدراسة فإن المملكة الدولة الوحيدة في العالم التي التزمت بالقانونين المعنيين بحقوق الإنسان وهو القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال استجابتها للجائحة، والقانون الدولي الإنساني أثناء الحرب في اليمن، حيث لا توجد دولة في العالم التزمت بهذين القانونين. وبيّن المصدر أن التقرير يوثق الدعم المالي الذي قدمته المملكة بتعزيز قطاعها الصحي لمكافحة كورونا بـ 47 مليار ريال، فيما على المستوى الدولي قدمت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين 500 مليون دولار أمريكي لتعزيز الاستجابة الدولية لمكافحة جائحة كورونا، ودعم جهود المنظمات الدولية و10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية و25 مليون دولار لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة جائحة كورونا.

وأشار المصدر إلى أن التقرير يوثق جهود خادم الحرمين الدولية للتصدي للجائحة وهي الأبرز على مستوى العالم، حيث اقتصرت جهود رؤساء الدول الأخرى على معالجة هذه الجائحة في الإطار الوطني، باستثناء المملكة التي واجهت الجائحة على المستويَين الوطني والدولي.