شكرا لقرائتكم خبر عن العمال الوافدون في قطر يستجدون الطعام والان نبدء بالتفاصيل

قالت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية إن العمال الوافدين الذين يتقاضون أجوراً ضعيفة في قطر اضطروا إلى التسول للحصول على الغذاء، بعدما تسببت التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا ، في خسائر مدمرة، وبعد تسجيل إصابة بين كل 4 أشخاص.

ومضت الصحيفة تقول «في أكثر من 20 مقابلة، أعرب العمال في الدولة المضيفة لكأس العالم عن شعور متزايد باليأس والإحباط والخوف».

وبحسب الصحيفة البريطانية، قال كثيرون منهم إنهم أصبحوا فجأة عاطلين عن العمل، ولا يملكون طريقة أخرى لكسب العيش.

وأردفت «بينما قال آخرون في التقرير، إنهم يائسون، لكنهم غير قادرين، على العودة إلى ديارهم. بل واضطر بعضهم إلى تسول الغذاء من أصحاب العمل أو المؤسسات الخيرية».

وأضافت «ذي غارديان» تقول «لدى قطر التي بها أكثر من مليوني عامل وافد، واحد من أعلى معدلات الإصابة بالفيروس في العالم مع ما يقرب من 30 ألف إصابة، بين السكان الذين يبلغ عددهم 2.8 مليون فقط».

وأردفت تقول «تضاعفت تكلفة المعيشة بعد توجيه حكومي في منتصف أبريل الماضي، يجيز للشركات التي توقفت عن العمل بسبب قيود فيروس كورونا، وضع العمال في إجازة بلا أجر، أو إنهاء عقودهم».

وأضافت «قالت الحكومة إنه يجب الاستمرار في تقديم الطعام والسكن، ولكن شهادات العمال تشير في بعض الحالات إلى أن ذلك لا يحدث».

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ونقلت الصحيفة عن خبيرة تجميل فلبينية وصلت إلى قطر قبل شهرين، قولها إنها لم تتقاض سوى نصف أجرها قبل تسريحها.

وأضافت المواطنة الفلبينية «يقول مديري إنه لا يملك المال. ماذا عن عائلتي في الفلبين؟ إنها في حاجة إلى أموالي. كيف أحصل على الطعام؟. حتى مديري لا يعطي طعاماً».

وأردفت الصحيفة البريطانية «يعد بعض العمال غير المسجلين من الأكثر تضرراً من الوضع، إلى جانب الذين يحملون ما يسمى تأشيرات مجانية، الذين يعتمدون في كثير من الأحيان على عمل قصير الأجل أو غير منتظم، دون صاحب عمل واضح يمكن أن يوفر لهم الغذاء والسكن».

ونقلت الصحيفة عن عامل نظاقة من بنغلادش فقد وظيفته في مارس الماضي، قوله: «لم يعد لدي الكثير من الطعام. فقط كمية من الأرز والعدس تكفي لبضعة أيام فقط. ما الذي يمكن أن يحدث عندما ينتهي هذا الطعام؟».

وبحسب «ذي غارديان»، يعتبر وضع عاملات المنازل أكثر هشاشة، بين المتضررين في قطر. ونقلت عن مجموعة من النيباليات اللاتي يعملن في منازل خاصة نهاراً ويعدن إلى غرفهن في الليل، قولهن إنهن فقدن أعمالهن بعد أن رفضن الانتقال للعيش مع العائلات التي يخدمنها خوفاً من الفيروس ومن التحرش بهن.

وبحسب هؤلاء النساء، فإن الشركة التي توظفهن مباشرة أجبرتهن على توقيع ورقة تفيد بأنها لم تعد مسؤولة عن رواتبهن. ومنذ أوائل مارس، تلقت كل منهن 100 ريال قطري فقط.

ونقلت عن إحداهن، قولها: «ليست عندنا أموال. تسولنا وحصلنا على بعض الطعام، ولكن ماذا يحصل عندما تنتهي هذه الكمية؟».