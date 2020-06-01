في 2019.. الشرطة الأمريكية تقتل 1099 أغلبهم من أصول أفريقية

كشف موقع أمريكي، أن رجال الشرطة تورطوا في قتل مئات الأمريكيين عام 2019، وأن هذا العام كان عصيبا لذوي البشرة السمراء الذين يعاني الكثير منهم من التمييز والعنصرية.



جاء ذلك في إحصائيات نشرها موقع ""مابينج بوليس فيولنس" (Mapping Police Violence)، وهو موقع أبحاث مشترك يجمع بيانات شاملة حول عمليات القتل بأيدي الشرطة في جميع أنحاء البلاد لتحديد أثر العنف الذي تمارسه الشرطة في المجتمع.

يأتي ذلك على خلفية انتشار الاحتجاجات وأحداث الشغب والتخريب في أنحاء الولايات المتحدة عقب وفاة مواطن من أصل إفريقي يدعى جورج فلويد، أثناء توقيفه على يد شرطيين بيض.

وقال الموقع إن عناصر الشرطة قتلوا 1099 شخصًا في عام 2019، وأن أصحاب البشرة السمراء يشكلون 24٪ من القتلى على الرغم من أنهم لا يتجاوزون نسبة 13٪ فقط من السكان.

وأشار إلى أن أصحاب البشرة السمراء أكثر عرضة للقتل على يد الشرطة من البيض بنسبة 3 أضعاف، رغم أنهم غالبا غير مسلحين بنسبة 1.3 مقارنة بالبيض.

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وأظهرت إحصائيات الموقع أن 27 يوما فقط مضت في عام 2019، دون أن تقتل الشرطة أحد الأشخاص.

وأشار إلى أن أقسام الشرطة في 8 من أكبر 100 مدينة بالولايات المتحدة تقتل أصحاب البشرة السمراء بنسب أعلى من معدلات القتل في البلاد.

وأفاد الموقع أن عمليات القتل على أيدي الشرطة خلال الفترة بين عامي 2013 و2019 لم تسفر عن اتهام أو مساءة إدانة ضباط بارتكاب جريمة، بنسبة 99%.

وواصل محتجون في عدة مدن أمريكية التنفيس عن غضبهم إزاء وفاة رجل من أصحاب البشرة السمراء أعزل في مينيابوليس بولاية مينيسوتا يدعى جورج فلويد بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يجد صعوبة في التنفس بينما كان رجل شرطة أبيض جاثيا على رقبته.