شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "خطة البرلمان" يطالب بإحكام الرقابة على سوق الكمامات ومواد التعقيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الوزارات والأجهزة المعنية بإحكام وتشديد الرقابة على سوق الكمامات ومواد التعقيم مثل الكحول الإيثيلى خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن بعض التجار يستغلون الأزمة الحالية وقرارات الحكومة الأخيرة بإجبار المواطنين على ارتداء الكمامة فى المواصلات والأماكن العامة ويرفعون الأسعار بشكل مُبالغ فيه يعوق المواطنين عن شرائها بشكل يومى.



وأوضح الفقى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن جهاز حماية المُستهلك سيكون عليه عبء كبير خلال الفترة الحالية والمقبلة من أجل إحكام الرقاية على الصيدليات وتجار المستلزمات الطبية للتأكد من عدم تخزين أو احتكار أى مواد أو مستلزمات طبية خلال الفترة الحالية، والتأكد من تداول تلك المستلزمات بأسعارها العادلة دون مُبالغة ومغالاة على المواطنين.



وأضاف الفقى، أن الحكومة تقوم بدورها المنوط بها فى هذه الأزمة بكل احترافية وكفاءة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتًا إلى وجود بعض التجار منعدمى الضمير الذين يستغلون مثل هذه الأزمات بما هو ليس فى صالح المواطن، مؤكدًا أن توفير الكمامات بأسعار مناسبة يجعل فرض الغرامة على من يخالف قرارات الحكومة بشأنها أمرا منطقيا.