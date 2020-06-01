شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: وضع سقف لتكلفة علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة يساهم فى القضاء عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الدكتور خالد هلالى، عضو مجلس النواب، بتكليف الدكتور مصطفى مدبولى الوزراء المعنيين بوضع ضوابط للمستشفيات الخاصة التى بدأت تشارك فى علاج المواطنين من فيروس كورونا، بحيث يكون هناك سقف محدد لتكلفة العلاج، ولاسيما أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا مبالغًا فيه فى تكلفة العلاج والعزل بعدد من هذه المستشفيات، مؤكدًا أن هذا التكليف هو خطوة للأمام فى التخلص من فيروس كورونا ويأتى استجابة للعديد من المطالب التى طالبت بضرورة تدخل الدولة لضبط هذه الجزئية وعدم المغالاة فى تقديم الخدمة بالمستشفيات الخاصة.

وأكد هلالى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أهمية مشاركة القطاع الطبى الخاص فى الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن هذه الأزمة تستوجب تضافر جميع الجهود فى كل المؤسسات، على أن يتم رفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع المستشفيات للاستعداد لمواجهة هذا الوباء العالمى.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى من شأنها التصدى لهذا الفيروس، وضمان عدم انتشاره، ولكن المواطن هو أهم محور فى عدم انتشار الفيروس، وذلك من خلال تنفيذ هذه التعليمات، والبقاء فى المنازل، واستكمالا للخطوات الاستباقية التى اتخذتها الحكومة على القائمين على القطاع الخاص أن يكون لهم دور بارز فى مواجهة هذه الأزمة.

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وحذر عضو البرلمان، المواطنين من عدم تنفيذ التعليمات واستمرار النزول للشوارع، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الدول الكبرى التى تفشى بها المرض تعانى ولم تعد قادرة على المواجهة، ولهذا لابد من العمل على محورين الأول وعى المواطنين بأهمية تنفيذ التعليمات، بالإضافة لرفع درجات القصوى فى جميع المستشفيات العامة والخاصة بوجه التحديد لمواجهة اى نتائج قد تلحق بالمجتمع نتيجة هذا الأمر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد كلّف الوزراء المعنيين بوضع ضوابط للمستشفيات الخاصة التى بدأت تشارك فى علاج المواطنين من فيروس كورونا، بحيث يكون هناك سقف محدد لتكلفة العلاج، ولاسيما أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا مبالغًا فيه فى تكلفة العلاج والعزل بعدد من هذه المستشفيات.