شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين": إجمالى عدد الأعضاء المصابين بفيروس كورونا بلغ نحو 127 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت فاطمة الزهراء، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن عدد الأعضاء المصابين بفيروس كورونا حتى الآن بلغ 127، مضيفة أن عدد حالات الوفيات بلغ 4 وفيات من بينهم اثنان توفيا نتيجة التأثر بأمراض أخرى والآخران نتيجة الإصابة بفيروس كورونا .

وأعلنت فاطمة الزهراء فى تصريحات لـ"الخليج 365"، عن تعافى 3 من المحامين، مشيرة الى أن النقابة أصدرت جوابات علاج وتحاليل وأشعة لعدد من الحالات وأنه سيتم توفير الكمامات والكحول بمقر النقابة العامة.

ولفتت فاطمة الزهراء الى أن أحد أعضاء اللجنة المشكلة لتلقى بلاغات الإصابة بفيروس كورونا تكفل بتوفير الكمامات والتعقيم بالنقابة الفرعية للمحامين بقنا وأن هناك من وفر 5 آلاف كمامة وزعت على المحاكم.