شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين": إجمالى عدد الأعضاء المصابين بفيروس كورونا بلغ نحو 127 حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت فاطمة الزهراء، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن عدد الأعضاء المصابين بفيروس كورونا حتى الآن بلغ 127، مضيفة أن عدد حالات الوفيات بلغ 4 وفيات من بينهم اثنان توفيا نتيجة التأثر بأمراض أخرى والآخران نتيجة الإصابة بفيروس كورونا .
وأعلنت فاطمة الزهراء فى تصريحات لـ"الخليج 365"، عن تعافى 3 من المحامين، مشيرة الى أن النقابة أصدرت جوابات علاج وتحاليل وأشعة لعدد من الحالات وأنه سيتم توفير الكمامات والكحول بمقر النقابة العامة.
ولفتت فاطمة الزهراء الى أن أحد أعضاء اللجنة المشكلة لتلقى بلاغات الإصابة بفيروس كورونا تكفل بتوفير الكمامات والتعقيم بالنقابة الفرعية للمحامين بقنا وأن هناك من وفر 5 آلاف كمامة وزعت على المحاكم.
كانت هذه تفاصيل خبر "المحامين": إجمالى عدد الأعضاء المصابين بفيروس كورونا بلغ نحو 127 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.