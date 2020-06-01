شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين": إصابات بفيروس كورونا اليوم إثنين من الأعضاء و14 حالة اشتباه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النقابة العامة للمحامين، أنها استقبلت بمقرها اليوم الأعضاء وأقاربهم لإستخراج خطابات العلاج لعمل التحاليل والأشاعات اللازمة لإستبيان حالتهم الصحية ، مضيفه أنه تم استخراج عدد ٩٥٤ خطاب علاج ، و أن عدد الخطابات الخاصة بالتحاليل والأشعة ٤٣وعدد ٩١١ خطابات علاج متنوعه.

و أضافت النقابة فى بيان لها ، أن لجنة طوارئ مكافحة فيرس كورونا تلقت اليوم عدد ١٦ بلاغاً من خلال الهواتف الخاصة بأعضاء اللجنة من اعضاء المجلس والتي حوت على عدم وجود حالات وفاة و أن عدد الحالات المصابة (٢ ) و أن عدد حالات المشتبه في اصابتها ( ١٤ ) و أن بالنسبة للحالات المصابة هي لزميلين مصابين وموجودين في الحجر المنزلي ويرغبون في توفير العلاج وأنه تم التواصل مع الجهات المعنية وجاري أستلام العلاج .

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وتابعت :" بالنسبة للحالات المشتبة في إصابتها تم إستخراج خطابات العلاج لهم اليوم والبعض الاخر تم أخطارهم بسرعة التوجة إلى مقر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لإستلام خطابات العلاج وعمل التحاليل اللازمة حتى يتثنى للجنة التحرك وفقاً للنتائج النهائية . وعليه نوجه عناية الزملاء أنه تم التعاقد مع مستشفى جامعة عين شمس التخصصي لعمل تحاليل مجموعة كورونا بدلاً من المسحة طبقاً لبروتوكولات العلاج الجديدة لوزارة الصحة ، بتكلفة ١٥٧١ جنيه للمجوعة كاملة يتحمل الزميل ٢٥٪؜ من قيمتها فقط و على الزملاء المشتبه في إصابتهم والذين يصعب عليهم أرسال أحد أقاربهم إلى مقر النقابة العامة لإستخراج خطابات العلاج إرسال صورة البطاقة العلاجية عبر تطبيق الواتس اب لأرقام السادة الزملاء الاتية ( ٠١٠٢٣٤٢٦٥٨٠ ، ٠١١٢٠٢١٢٢٥٠ ، ٠١٠٠٢٥٩٠٨٠٢ ) وسيتم التنسيق على كيفية تسليمها ".

وشددت نقابة المحامين أنه لن يسمح بدخول مقر النقابة العامة والفرعيات لإستلام خطابات العلاج إلا بعد إتخاذ الإجراءات الوقائية الإحترازية اللازمة من أرتداء الكمامة الطبية وقفاز اليد .