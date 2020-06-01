شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاكات تميم.. الدوحة تطلق تطبيق "احتراز" بحجة إرشادات كورونا..والحقيقة أنه للتجسس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، عن تطبيق جديد، يعد اسمه "احتراز" والذى أعدته قطر، بحجة أنه يساعد القطريين على الطرق الصحيحة لمواجهة كورونا، وألزمت جميع الشعب القطري باستخدامه، والذى أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الدوحة بسبب مخاوف متعلقة بالخصوصية.

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وأضاف التقرير، أن التطبيق الذى أعدته قطر، تفاجئ الجميع من مستخدميه أنه يراقب كل ما يحدث في الهاتف، ويطلع على كل الخصوصيات للمواطنين في هواتفهم، إضافة إلى أن التطبيق القطري يطلب من المستخدمين عبر "اندرويد" السماح بالوصول إلى معارض الصور والفيديو الخاصة بهم، مع إتاحة إجراء مكالمات هاتفية أيضاً، وهو ما اعتبره الجميع بأنه بمثابة تطبيق للتجسس على القطريين.