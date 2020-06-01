شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نقابة الصحفيين تستعين بوحدة تعقيم ذكية وتستخدم نظام التبخير لتطهير المبنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة اشترى جهاز وحدة تعقيم ذكية وكشف حرارى كإجراء احترازى فى غاية الأهمية لحماية مرتادى النقابة وموظفيها فور دخولهم إلى مبنى النقابة.

وقال شبانة إن بوابة التعقيم الذكية الجديدة ستتواجد أمام باب دخول المبنى وتقوم اوتوماتيكيا وفى ثوان معدودات بتعقيم الصحفى أو الموظف أو مرتاد المبنى، وكذلك قياس درجة حرارة الجسم وإظهارها على شاشة البوابة مباشرة، وفى حال ارتفاع درجة الحرارة تعطى صافرة، كما ترسل انذارا للجهاز الإدارى ولإدارة شئون العاملين لمنع صاحب الحرارة المرتفعة من دخول المبنى ليكون مبنى نقابة الصحفيين آمنا من فيروس كورونا، وكذلك يصبح أول مبنى بالمجتمع الصحفى يستعين ببوابة التعقيم وقياس الحرارة.

وقال شبانة إنه بالتشاور مع ضياء رشوان نقيب الصحفيين وجميع اعضاء المجلس تم الاتفاق على الاستعانة بأحدث أجهزة الحماية من فيروس كورونا مع اتخاد كافة الاجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أنه تم شراء بوابة التعقيم والكشف الحرارى من الهيئة العربية للتصنيع.

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وأضاف شبانة انه لم يتم الإكتفاء بذلك فقط بل تم ايضا جهاز لتعقيم المبنى بالكامل يوميا عن طريق التبخير وهو افضل طرق التعقيم حاليا وتم استخدامه بالفعل بداية من اليوم ويستمر يوميا بجانب إجراءات التعقيم الطبيعية.

وطالب سكرتير عام النقابة جموع الصحفيين من تفهم الإجراءات المشددة التى يستخدمها مجلس النقابة حفاظا على سلامتهم كما طالبهم بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة حفاظا على انفسهم وأسرهم وذويهم.