شكرا لقرائتكم خبر عن نائب المرج بعد إصابته بكورونا: أومن بقضاء الله ومقراتى مفتوحة لحوائج الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب عيد هيكل، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بعد إيجابية التحاليل التي أجراها للكشف عن الفيروس وخضوعه للعلاج بإحدي المستشفيات المخصصة للعزل من قبل الدولة، ووجه هيكل رساله عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" لأهالي دائرته بقوله: "أهالي ومواطني دائره المرج احدثكم اليوم وأنا في أمس الحاجة لدعائكم في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتي أمر بها شخصيا وأصارحكم وكيف لا وأنتم العزوة والسند بعد الله عز وجل".

وقال هيكل : "في الوقت الذي ناشدت فيه المواطنبن بأن يلتزموا بيوتهم ودعمت توجهات الدولة ضد فيروس cov19 واستخدام وسائل الوقاية والتباعد، لكنه بصفتى نائب للشعب أصررت علي العمل لحل المشاكل التي تواجه أهالي الدائرة في تلك الظروف"، مضيفاً : "فضلت مصلحة بلدي وأهلي علي نفسي واسرتي وفتحت مقراتي بانتظام لاستقبال حوائج الناس والعمل علي حلها".

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ونوه البرلماني إلي إطلاقة أكبر حملة لتعقيم وتطهير شوارع حي المرج بالكامل بقوله: "كنت علي رأسها وأشرف عليها ساعة بساعة وكذلك حملة لمساعدة أهالينا وتوفير المواد الغذائية للأسر الاكثر احتياجا وذلك مع مراعاة كل وسائل الاحتياط المعلن عنها، إلا أن قضاء الله نافذ لا محالة فقد أصبت بهذا الفيروس الخطير وبعد تأكد التحاليل تم عزلي في أماكن العزل المخصصة للعلاج من قبل الدولة ووزارة الصحة أعانهم الله علي مايبذلوه من جهود لمواجهة الوباء".

ووجه هيكل الشكر، إلي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، و الأمين العام لمجلس النواب، المستشار محمود فوزي والإدارة الطبية بالمجلس على اهتمامهم.

واختتم هيكل رسالته قائلا:"أنا مؤمن بقضاء الله وقدره فهو خير معين وهو الشافي المعافي ...الحمد لله علي كل شئ..أهلي واحبتي من حقكم علي أن أصارحكم واطلب منكم الدعاء بالشفاء..وأؤكد أن جميع مقراتي مفتوحة وكذلك كل وسائل الاتصال مفتوحة للعمل علي حل جميع المشكلات التي تواجهكم في تلك الظروف، مع أخذ جميع الاحتياطات اللازمة طبقا لتوجهات الدولة".