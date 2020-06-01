شكرا لقرائتكم خبر عن المحامى محمد حمودة: تركى آل الشيخ كلفنى بتقديم بلاغ ضد عضو إدارة الأهلى محمد سراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المحامى محمد حمودة إن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية كلفه بأن يتقدم ببلاغ للنائب العام المصرى، ضد محمد سراج، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى عن ما بدر منه من ألفاظ خارجة عن الآداب العامة، وتمس الشرف والنزاهة الخاصة بالمستشار تركى آل الشيخ. وأضاف المحامى محمد حمودة أن المستشار تركى الشيخ كلفه أيضا بمتابعة هذه البلاغات حتى يعاقب مرتكبوها بالعقوبات الوادرة بقانون العقوبات المصرى، والتى هى الحبس والغرامة، لافتا إلى أن هذه الأفعال لا تمثل النادى الأهلى، وأعلم أن مجلس إدارة النادى الأهلى لا يقبل هذه الأفعال، ولا تمثل المصريين بشىء وإنما تمثل فقط مرتكبيها.

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