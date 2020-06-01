اخبار العالم

معارضة قطرية بارزة تكشف أسرار نظام تميم وتطالب بإنقاذ النساء من جرائمهم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن معارضة قطرية بارزة تكشف أسرار نظام تميم وتطالب بإنقاذ النساء من جرائمهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، عن أساليب التضييق والتعسف  التي يقوم بها النظام القطري، ضد المعارضين من أبناء شعبه، حيث تتنوع أساليبه القمعية بين طرد وسجن وتنكيل بهم في الخارج، والتي كانت آخرها التضييق الذى تعرضت له عائشة القحطانى، القطرية التي تم طردها خارج الدوحة، لمجرد أنها كانت تطالب بأبسط حقوقها من هذا النظام .

 

وأضاف التقرير، أن المعارضة القطرية، عائشة القحطانى، قامت بفضح تنظيم الحمدين داخليا وخارجيا، بعد تشريد نظام تميم المعارضين من جنسياتهم، وهو ما جعل نظام تميم لم يتركها، وواصل ارتكاب جرائمه ضد المعارضة القطرية، وهى في الخارج، وملاحقاتها من خلال استخبارات تميم ، والسعى لاختطافها أو اغتيالها.

Advertisements

وتابع التقرير، أن استخبارات تميم عملت على تجنيد أحد الأفراد التابعين لهم، لاستدراج المعارضة القطرية في الخارج، للعودة إلى الدوحة، وذلك لتنفيذ جرائم تميم ضدها، وهو ما يكشف عن الوجه الحقيقي لتميم وأعوانه من أجل انتهاك حقوق كافة المعارضين داخليا وخارجيا.

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معارضة قطرية بارزة تكشف أسرار نظام تميم وتطالب بإنقاذ النساء من جرائمهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا