شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة اثنين من العاملين بـ"الوطنية للإعلام" بكورونا ونقلهما للعزل الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، إن الهيئة تعاقدت مع المركز الطبي لسكك حديد مصر يتم بمقتضاه تقديم الخدمات الطبية لحالات الإصابة بفيروس كورونا لجميع العاملين بالهيئة من فحوصات وعلاج والعزل بالمركز الطبي لمن تستدعي حالته الدخول للرعاية .

وأضاف حسين زين فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه تم تفعيل البرتوكول فورا و تم دخول اثنين من العاملين المستشفى من ضمنهم و اتخاذ الاجراءات بشأنهم و دخولهم العزل الصحى، مؤكدا أن جميع المصابين نتيجة اختلاطهم بأشخاص من خارج المبنى و أن الإصابة من الخارج و ليس من داخل المبنى.

وأشار حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الى أن الهيئة اتخذت جميع الاجراءات المناسبة مع تم اتخاذ الاجراءات مع الهام النمر المذيعة بنشرة التاسعة بعد اصابتها بفيروس كورونا.

يذكر أن الهيئة الوطنية للاعلام أكدت اليوم أنه في إطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها للوقاية من فيروس كورونا وتقديم خدمات طبية متميزة للعاملين بها فقد وجه حسين زين رئيس الهيئة الدكتور عصام عزوز رئيس الرعاية الطبية بالهيئة بدراسة إمكانية التعاقد مع مستشفيات تقدم خدمات تشخيص وعلاج مرض كورونا ، مضيفة أنه على الفور تم دراسة الأمر وقد تم إبرام التعاقد مع الوطنية للإعلام والمركز الطبي لسكك حديد مصر يتم بمقتضاه تقديم الخدمات الطبية لحالات الإصابة بفيروس كورونا لجميع العاملين من فحوصات وعلاج والعزل بالمركز الطبي لمن تستدعي حالته الدخول للرعاية أو العزل المنزلي .

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و أضافت الهيئة فى بيان لها ،أن المركز يقوم بتوفير فريق طبي بالمتابعة والتواصل مع المريض أثناء فترة العزل المنزلي لمتابعة الحالة ، وأنه سيتم الاستقبال والتعامل بالمركز الطبي مع الحالات المصابة من خلال تقديم الكارنية الذي يثبت تبعية العاملين للوطنية للإعلام أو بخطاب تحويل من الرعاية الطبية.

كما وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام بأن يتم بشكل عاجل عقد بروتوكولات طبية جديدة مع مستشفيات أخرى تعالج حالات الاصابه بمرض كورونا، وتتحمل الهيئة الوطنية للإعلام تكلفة بروتوكول العلاج، في إطار حرصها الشديد على سلامة وصحة جميع العاملين ودعماً لأبنائنا في تلك الفترة متمنياً السلامة والشفاء للجميع.