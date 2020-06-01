شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع كمامات وتعقيم شوارع ومستشفيات.. حملة أبو العينين تواصل مجهوداتها لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بتوجيهات من النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، واصل أعضاء حملة أبو العينين زيارة عدد من المستشفيات بمنطقة الجيزة، لتستمر الحملة في دورها الخدمي وحملاتها المكثفة لخدمة مواطنى الجيزة لحماية المواطنين من فيروس كورونا .

وبناء على توجيهات أبو العينين وزعت الحملة الكمامات، وقامت بتعقيم عدد من المستشفيات بمنطقة الجيزة ومن بينها: "مستشفى أم المصريين - مستشفى الصدر بالجيزة - أم المصريين - شارع 10 - صلاح سالم بالبحر الأعظم - مدرسة الجيزة الإعدادية بنات - وعدد من الشوارع الرئيسية ."

يذكر أن مكاتب خدمة المواطنين شاركت على مدى ثلاثة أشهر في تنظيم صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس التى خصصتها محافظة الجيزة لصرف المعاشات، ولاقت تجربة النائب محمد أبو العينين فى إعداد أماكن انتظار لأصحاب المعاشات والتسهيل عليهم، استحسانًا كبيرًا من المواطنين، وتم تكرار هذه التجربة فى عدد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.