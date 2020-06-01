شكرا لقرائتكم خبر عن النائب مصطفى بكرى ينفى إصابته بكورونا: شائعة إخوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، عدم صحة ما أثير عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، قائلا: "هذا كذب شائعات إخوانية وأنا الآن فى الشارع ولم أتعرض للإصابة بكورونا". وقال بكرى، أن الصفحات الإخوانية نشرت صورة له أثناء تبرعه بالدم منذ سنوات، وكتبت عليه كذبا أنه أصيب بفيروس كورونا وتم عزله هو وأسرته، مضيفا: "هذه أكاذيب وشائعات من جماعة الإخوان الإرهابية تعبر عن انحطاطها ووضاعتها". وأضاف النائب مصطفى بكرى، أن جماعة الإخوان الإرهابية اعتادت على نشر الشائعات والأكاذيب للنيل من الدولة المصرية، وهذا هو تاريخها الأسود الملئ بالجرائم والانحطاط الأخلاقي.

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