بريطانيا حققت هدفها.. "نقطة فارقة" للسيطرة على كورونا

قالت الحكومة البريطانية، الأحد، إنها حققت هدفها بالوصول إلى 200 ألف فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد يوميا، بما في ذلك ما يلزم لإجراء 40 ألفا من فحوص الأجسام المضادة في اليوم، مضيفة أنها بلغت هذاالهدف قبل يوم.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد وضع هدفًا بالوصول إلى 200 ألف فحص يوميًا بحلول نهاية الشهر.
وقال وزير الصحة، مات هانكوك، في بيان "يمثل الوصول إلىهدف القدرة على إجراء 200 ألف فحص نقطة فارقة في طريقنا للسيطرة على انتشار الفيروس وإنقاذ الأرواح وتخفيف العزل تدريجيًا".
وأضاف "وبتوسيع قدرتنا على إجراء الفحوص سريعا، استطعنا تقديم برنامج الفحص والتعقب التابع لهيئة الصحة الوطنية وتمكين من تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا من الخضوع للفحص جزء مهم من البرنامج".
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