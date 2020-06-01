وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 106 آلاف حالة

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مساء اليوم الأحد، مستوى 106 آلاف حالة.

كانت سجلت الولايات المتحدة، يوم السبت الماضي ، 960 وفاة جديدة بفيروس كورونا

المستجد خلال 24 ساعة، حسب إحصاء لجامعة "جونز هوبكنز".

وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للوفيّات في البلاد من جراء الفيروس إلى 103,758.

وكانت الولايات المتحدة سجلت أكثر من 1200

وفاة يومية خلال الخميس والجمعة، في ارتفاع جديد بعد أيام لم تتجاوز خلالها الحصيلة 700 وفاة.

وأعلنت وكالة "فرانس برس"، مساء السبت، تسجيل إصابة أكثر من 6 ملايين شخص بفيروس كورونا في العالم، ثلثاهم في أوروبا والولايات المتحدة، وفقًا لإحصاء أعد استنادًا إلى مصادر رسمية.