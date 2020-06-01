تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مساء اليوم الأحد، مستوى 106 آلاف حالة.
كانت سجلت الولايات المتحدة، يوم السبت الماضي ، 960 وفاة جديدة بفيروس كوروناالمستجد خلال 24 ساعة، حسب إحصاء لجامعة "جونز هوبكنز".
وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للوفيّات في البلاد من جراء الفيروس إلى 103,758.
وكانت الولايات المتحدة سجلت أكثر من 1200وفاة يومية خلال الخميس والجمعة، في ارتفاع جديد بعد أيام لم تتجاوز خلالها الحصيلة 700 وفاة.
وأعلنت وكالة "فرانس برس"، مساء السبت، تسجيل إصابة أكثر من 6 ملايين شخص بفيروس كورونا في العالم، ثلثاهم في أوروبا والولايات المتحدة، وفقًا لإحصاء أعد استنادًا إلى مصادر رسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 106 آلاف حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.