الصحة الروسية: خطر إصابة الكادر الطبي بكورونا في المستشفى أقل من المتاجر

قالت وزيرة الصحة الروسية إن خطر إصابة الكادر الطبي بفيروس كورونا المستجد خلال العمل مع مرضى الحالات الخفيفة أو المتوسطة أقل من احتمال الإصابة به خلال زيارة المحلات والأماكن العامة.
وأضافت الوزيرة تاتيانا سيميونوفا، في حديث تلفزيوني: "خلال العمل مع مرضى الحالات الخفيفة والمتوسطة، يكون الخطر أقل بكثير مما هو عليه في المتاجر أو في الأماكن العامة".
وأشارت إلى أنه بالنسبة لطلاب كليات الطب، فإن التدريب في المراكز التي يقدمون فيها الرعاية لمرضى COVID-19 أمر طوعي. وشددت على أن الوزارة ستتخذ تدابير صارمة في حال تلقيها شكاوى بأنه تم إكراه البعض بتنفيذ مثل هذا العمل.
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