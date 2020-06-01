إيران.. بعض المحافظات تشهد عودة لتفشي كورونا

قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، اليوم الأحد، إن بعض المحافظات في البلاد تشهد موجة انتشار جديدة لفيروس كورونا رغم تشديد الإجراءات والتحذيرات، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأضاف نمكي على هامش اجتماع مجلس الوزراء أن "27 محافظة تتجه نحو احتواء الوباء، ولكننا نشهد في بعض المحافظات كسرا للبروتوكولات الصحية وتفشي كورونا من جديد".
ولفت الوزير إلى أنه "في
وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت اليوم الأحد عن تسجيل أكثر من 60 وفاة و2.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل ارتفاعا طفيفا مقارنة مع أرقام اليوم السابق.
وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس رصد 63 وفاة جديدة جراء العدوى، مقابل 57 وفاة في اليوم السابق، ما يرفع حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في البلاد إلى 7797 حالة وفاة.
وسجلت الوزارة 2516 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 2282 إصابة أمس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 151466.
وذكرت الوزارة أن 2527 مصابا بالعدوى لا يزالون في حالة صحية حرجة.
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