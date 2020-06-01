بارنييه يتهم بريطانيا بالتخلف في التزاماتها

اتهم كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، بشأن خروج بريطانيا من التكتل (بريكست)، بريطانيا بالتخلف في الوفاء بالتزاماتها، وحذر من أنه لن يكون هناك اتفاق بشأن العلاقات المستقبلية إذا استمرت في ذلك.

وقال بارنييه لصحيفة صنداي تايمز، قبيل جولة رابعة من المفاوضات حول العلاقات المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، والمقرر أن تبدأ هذا الأسبوع، إن لندن «تراجعت خطوة إلى الخلف وخطوتين إلى الخلف وثلاث خطوات إلى الخلف عن الالتزامات الأصلية».