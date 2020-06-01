الهند تطرد مسؤولين في سفارة باكستان

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، أمس، أنه تم طرد مسؤولين اثنين في السفارة الباكستانية في نيودلهي بتهمة الضلوع في أنشطة تجسس.

وقالت الخارجية في بيان، إن «الحكومة أعلنت أن المسؤولين المذكورين شخصان غير مرغوب فيهما، لضلوعهما في أنشطة لا تنسجم مع مهمتهما كعضوين في بعثة دبلوماسية»، موضحة أن عليهما مغادرة البلاد خلال 24 ساعة.