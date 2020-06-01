استشهاد 4 من القوات المسلحة بسيناء

أعلنت القوات المسلحة المصرية استشهاد 4 من أفراد الجيش، السبت، إثر استهداف مدرعة كانت تقلهم بعبوة ناسفة شمال سيناء.

وجاء الهجوم نتيجة انفجار عبوة ناسفة بمدرعة في منطقة التركمانية بجبل المغارة شمال سيناء، مما أسفر عن استشهاد مقدم أركان حرب محمد فضل «الدفعة 95 حربية»، وملازم أول إبراهيم رأفت «110 حربية»، ومساعد أول محمد عبدالحميد، ومجنّد أحمد أسامة.

وتشهد سيناء حالات مشابهة من الهجمات نتيجة تطهير الجيش المصري للعناصر الإرهابية المسلحة، كان آخرها مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين، إثر هجوم نفذه مسلحون على تجمع للمدنيين في سيناء المصرية، يوم 17 مايو الماضي، حسب مصدر أمني.

كما ألقت قوات الأمن المصرية القبض على البراء حازم أبو إسماعيل نجل القيادي المسجون حازم أبو إسماعيل، إذ توجه إليه تهمة الاتصال بعدد من الجماعات الإرهابية خارج البلاد، مما يهدد الأمن والسلم العام.