حزب كوستا يتقدم على المعارضة في البرتغال

وفاز كوستا في انتخابات عامة بأكتوبر، إذ يقضي الولاية الثانية له رئيسا لحكومة أقلية. وستقدم البرتغال -وهي أقل تضررا من أزمة وباء كورونا عن إسبانيا أو إيطاليا المجاورتين- ميزانية تكميلية في يونيو.
وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء، أن الاستطلاع يظهر تأييد 8.44 % من الناخبين للحزب الاشتراكي، بزيادة 9. 2 نقطة عن الاستطلاع السابق الذي أجري في أبريل.
كما يشير الاستطلاع إلى دعم 1ر24 % من الناخبين لحزب «بي.إس.دي» التابع ليمين الوسط، بزيادة قدرها 1 % عن الاستطلاع السابق.
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