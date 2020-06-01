حزب كوستا يتقدم على المعارضة في البرتغال

تقدم حزب رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا -الحزب الاشتراكي- على أكبر حزب معارض BSD، بفارق أوسع بلغ 20.7 نقطة في استطلاع لآراء الناخبين.

وفاز كوستا في انتخابات عامة بأكتوبر، إذ يقضي الولاية الثانية له رئيسا لحكومة أقلية. وستقدم البرتغال -وهي أقل تضررا من أزمة وباء كورونا عن إسبانيا أو إيطاليا المجاورتين- ميزانية تكميلية في يونيو.

وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء، أن الاستطلاع يظهر تأييد 8.44 % من الناخبين للحزب الاشتراكي، بزيادة 9. 2 نقطة عن الاستطلاع السابق الذي أجري في أبريل.

كما يشير الاستطلاع إلى دعم 1ر24 % من الناخبين لحزب «بي.إس.دي» التابع ليمين الوسط، بزيادة قدرها 1 % عن الاستطلاع السابق.