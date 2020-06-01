200 قتيل في احتجاجات بإيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، أمس، بأن ما بين 200 و 225 شخصا قتلوا في احتجاجات شهدتها إيران العام الماضي. واستندت في تقديراتها إلى تصريحات لوزير الداخلية عبدالرضا فضلي، قال فيها إن: «40 إلى 45 يمثلون 20% من قتلى الاحتجاجات كانوا من الشرطة وقوات الأمن».

وترفض الحكومة حتى الآن إعلان عدد القتلى الذين سقطوا في المظاهرات واسعة النطاق، التي اندلعت في نوفمبر الماضي؛ احتجاجا على رفع أسعار البنزين وتطبيق نظام الحصص في إتاحة الوقود. ومن المتوقع أن يعلن فضلي حصيلة القتلى في المستقبل القريب.

واستخدمت قوات الأمن الإيرانية القوة لقمع المظاهرات، وقد تمكنت إيران من التعتيم على بيانات ضحايا الاحتجاجات من خلال قطع الإنترنت.