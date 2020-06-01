استقالة كبير محامي FBI

أعلن كبير المحامين في مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي FBI دانا بوانتي، استقالته، في وقت يواجه فيه المكتب تدقيقا بشأن تحقيقاته الخاصة بموظفين سابقين ومؤيدين للرئيس دونالد ترمب.

وشارك بوانتي حين كان مسؤولا كبيرا بوزارة العدل، في التحقيق الخاص بمايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق لترمب.

وانتقد ترمب المكتب مرارا لتحقيقه مع فلين وغيره من حلفاء الرئيس.

وقالت شبكة NBC News الأمريكية نقلا عن مصدرين، إن بوانتي «أُرغم على الاستقالة».

وشغل بوانتي عدة مناصب قيادية في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي خلال مسيرته المهنية، التي تمتد على مدار 38 عاما.

وقال مدير المكتب كريستوفر راي في بيان: «قليلون هم من خدموا بنفس الأداء العالي في عدة أدوار حساسة وكبيرة بالوزارة».