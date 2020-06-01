كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تفرض حظر تجوال ليلي في 25 مدينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرضت سلطات الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، حظر التجوال ليلا في 25 مدينة بـ16 ولاية أمريكية بما فيها مدينة مينيابوليس بؤرة اشتعال الاحتجاجات العنصرية وأحداث الشغب، والتي إثرها أعلن حاكم ولاية مينيسوتا تيم وولز تمديد الحظر ليوم إضافي.

ووفقاً لشبكة قنوات (سي إن إن) التليفزيونية، هناك 25 مدينة من الساحل الشرقي للساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية مُطبّق بها حظر تجوال ليلي، ومنها لوس أنجلوس ودينفر وميامي وأتالانتا وشيكاغو وبورتلاند، من بين مدن أخرى.

وعاشت الولايات المتحدة يوم السبت خامس ليلة من أعمال الشغب التي شابت احتجاجات اندلعت بسبب مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد على يد الشرطة يوم الاثنين الماضي في مينابوليس بعدما قام شرطي بوضع ركبته على عنق فلويد لعدة دقائق.

وكان وولز قد أعلن الأحد عن تمديد حظر التجوال الليلي -الذي فُرض يوم الجمعة الماضي في مدينتي مينيابوليس وسان بول- والذي يبدأ من الـ20:00 مساء وحتى الـ06:00 صباحا بالتوقيت المحلي ليوم إضافي.

وصرح حاكم الولاية "حظر التجوال الليلي في يومي الجمعة السبت سمح لقوات الأمن بالتصدي لهؤلاء الذين يرغبون في إلحاق الضرر بمجتمعنا".

وأضاف أن قوات الأمن تمكنت من "القبض على الكثير من الأشخاص ومصادرة أسلحة ومخدرات وأسلحة طويلة ومسدسات وذخيرة وسكاكين".

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