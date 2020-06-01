ولاية فيرجينيا الأمريكية تعلن حالة الطواريء

تعهدت سلطات نيويورك الأحد بفتح تحقيقات "سريعة" و"مستقلة" حول المواجهات العنيفة التي شهدتها المدينة بين متظاهرين وقوات الشرطة خلال الاحتجاجات ضد مقتل جورج فلويد، وذلك بعدما انتشرت صور لسيارتي شرطة تدهسان حوالي 30 متظاهراً السبت.

وقال عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو، خلال مؤتمر صحافي قدّمه اليوم: "هناك الكثير من الأشياء الجيدة التي قامت بها شرطة نيويورك، ولكن هناك أيضا أخطاء ارتكبوها يتوجب التحقيق فيها بعمق".

وأضاف دي بلاسيو: "ولذلك عيّنت شخصين لقيادة هذه التحقيقات وطالبتهما بتقديم النتائج في أسرع وقت ممكن وتقييم كل ما حدث خلال هذه الأيام التي شهدت احتجاجات ومن جميع الأطراف".

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من جانبه، أوضح حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، أن بعض مقاطع الفيديو التي أظهرت أحداث يوم السبت "بكل صراحة لا يمكن تفسيرها".

وأكد كومو الذي أشار إلى أنه يريد نتائج هذه التحقيقات خلال 30 يوما "لقد طالبت النائب العام ليتيتيا جيمس بمراجعة تصرف قوات الشرطة خلال الليلتين الماضيتين".

وشهدت عشرات المدن في الولايات المتحدة، من شمالها إلى جنوبها ومن الأطلسي إلى الهادئ، ليلة السبت/الأحد أعمال شغب جديدة، مع اتساع نطاق الاحتجاجات على مقتل الأمريكي ذي البشرة السوداء جورج فلويد خلال تدخل عنيف للشرطة في 25 من مايو الجاري بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ليصبح أحدث ضحايا عنف الشرطة تجاه المواطنين من أصول أفريقية.