طنجاويون يستنكرون تشويه مجسم شارع اليوسفي: سلوك لا يمثلنا ونطالب بفتح تحقيق – فيديو

فيديو: يونس الميموني
استنكر طنجاويون، اليوم الأحد، ما أقدم عليه مجهولون من تشويه لمجسم عبد الرحمان اليوسفي، معتبرين أن هذا السلوك لا يمثل سكان عاصمة البوغاز.
وكشف طنجاويون لـ”اليوم24″ أن اليوسفي رمز وطني للنضال في البلاد، معتبرين أن هذا السلوك يعبر عن حقد دفين لدى بعض، من أجل تشويه صورة الراحل اليوسفي، واعتبروا ان ذلك لن ينقص من قيمة الراحل، كشخصية وطنية، أحبها المغاربة.
ووصف مواطنون عملية تشويه مجسم الراحل اليوسفي بالجبانة، معتبرين أن ذلك نتاج سياسة التعليم “الفاشلة”، وطالبوا السلطات بفتح تحقيق في الموضوع، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق من قاموا بهذا السلوك.
وكان مواطنون من مدينة طنجة قد بادروا، أمس السبت، إلى وضع زهور، وشموع، مرفوقة بعبارات تأبين للوزير الأول السابق، عبد الرحمان اليوسفي، الذي وافته المنية، أول أمس الجمعة، عن عمر ناهر 96 سنة.
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