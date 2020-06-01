لجأت السلطات الأمنية في مدينة الدار البيضاء، اليوم الأحد، إلى تشديد المراقبة الأمنية، في المحاور الطرقية، المؤدية إلى الشريط الساحل “عين الذياب”، في وقت الذي تتصدر فيه المدينة عدد الإصابات بفيروس “كوفيد-19” مقارنة بباقي المدن المغربية.
وعاين “اليوم 24” الإجراءات الأمنية الاستثنائية في المحاور الطرقية التي تؤدي بالخصوص إلى كورنيش “عين الذياب”، خوفا من ظهور بؤر فيروس كورونا جديدة.
كما أغلقت بعض المحاور الطرقية القريبة من الكورنيش، أو تم تطويقها بحواجز أمنية مكثفة، تحسبا من إقدام بعض السكان المدينة إلى التوجه نحو البحر، ما يؤدي إلى بروز بؤر جديدة بفيروس كوفيد-19.
وضاعفت السلطات في الحواجز الأمنية المذكورة إجراءات التحقق من الرخص الاستثنائية، والسماح فقط بدخول الساحل المذكور لفائدة الأشخاص الذين يقطنون بالقرب منه.
وتجدر الإشارة إلى أن جهة الدار البيضاء-سطات، سجلت 16 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عددالاجمالي في هذه الجهة إلى 2635.
كانت هذه تفاصيل خبر إقفال جميع الشوارع المؤدية لشريط الساحلي.. سلطات البيضاء تلجئ إلى الحزم لمنع تنقل الساكنة للبحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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