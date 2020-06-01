شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: تنظيم المملكة لمؤتمر المانحين يؤكد دورها الريادي والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إلى أن المؤتمر يعبر عن دور المملكة الريادي في رفع المعاناة الإنسانية عن الأشقاء في اليمن، مؤكدة في ذات الوقت وقوف دولة الإمارات إلى جانب المملكة في الجهود التي تقوم بها لتوفير كل ما يمكن لليمن الشقيق من تحقيق الازدهار، ورفع المعاناة الإنسانية عن كاهل شعبه الشقيق، ويحقق كل آماله وتطلعاته في مستقبل أفضل.
وقالت السفيرة نسيبة " إن دولة الإمارات تدعم جميع المبادرات والجهود الرامية إلى إنجاح هذا المؤتمر الإنساني، وفي جميع المحافل الدولية التي تدعم مسيرة التنمية في اليمن".
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