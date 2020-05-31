غادر آخر مريض مصاب بفيروس كورونا المستجد، صباح اليوم الأحد، المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله في مدينة سلا بعد شفائه بصفة نهائية من “كوفيد 19”.
وودع طاقم المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بسلا آخر المصابين النزلاء لديهم بعد شفائه من فيروس كورونا، الذي بلغ إجمالي عدد الإصابات به في المدينة 225 حالة إصابة مؤكدة توفي منهم 4 أشخاص.
وبذلك يصبح المستشفى الإقليمي في سلا الأمير مولاي عبد الله، مستعداً لفتح جميع الأقسام الطبية من جديد في وجه المرضى لاستقبال ساكنة مدينة سلا من أجل العلاج بعدما مان مخصصاً لاستقبال المصابين بفيروس كورونا فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تماثله للشفاء.. مستشفى مولاي عبد الله في سلا يودع آخر نزلائه المصابين بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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