في اليوم العالمي للامتناع عن تعاطيه.. وزارة الصحة: أنت أقوى بدون تدخين

أطلقت وزارة الصحة حملة تحسيسية بمخاطر التدخين بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، الذي يصادف 31 ماي من كل سنة.

واختارت الوزارة شعاراً للحملة بعبارة باللهجة المغربية، تقول: “من بعد كوفيد-19 كلشي غيتبدل..تا أنا غنحبس التدخين”، مشيرة في شعار إضافي باللغة العربية إلى أن الإنسان “أقوى بدون تدخين”.

وتأتي الحملة الوطنية المذكورة بالتزامن مع تخليد منظمة الصحة العالمية اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، تحت شعار “صناعة التبغ تستهدف الجيل القادم”، محذرة من صناعة التبغ، والصناعات المتعلقة بها التي من شأنها الإيقاع بأجيال جديدة في فخ إدمان تدخين السجائر.

ويتسبب التدخين سنوياً في وفاة حوالي 8 ملايين شخص في أنحاء العالم، منهم 1.2 مليون شخص بسبب التدخين اللاإرادي عبر العالم.

ويعد التبغ، الذي يُضعف تدخينه الوظيفة الرئوية، عاملاً رئيسياً من عوامل خطر الإصابة بالأمراض غير السارية، مثل أمراض القلب، والأوعية الدموية، والسرطان، والأمراض التنفسية، والسكري، التي تجعل الأشخاص المصابين بها أكثر عرضة، أيضاً، للإصابة بمضاعفات وخيمة عند إصابتهم بمرض “كوفيد-19”.