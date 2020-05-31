منحة استثنائية لرجال الأمن مكافأة لهم على مجهوداتهم في مواجهة “كورونا”

تتجه وزارة الداخلية نحو صرف مكافأة لرجال الأمن عبارة عن منحة استثنائية تشجيعا لهم على مجهوداتهم في مواجهة فيروس “كورونا” وتعريض أنفسهم للخطر، بحكم تواجدهم في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة.

وعلم “اليوم 24″، من مصدر جيد الإطلاع، أن وزير الداخلية أشر على صرف المنحة الاستثنائية لفائدة جميع رجال الأمن بداية من الأسبوع المقبل، في خطوة اعتراف بالمجهودات التي يقوم بها رجال الأمن منذ انتشار الفيروس للحد من تفشيه عن طريق السدود الإدارية لضبط تنقلات المواطنين، والحرص على التطبيق الكلي لإجراءات السلامة بمراقبة التنقلات.

وارتباطا بالموضوع، سجلت العشرات من الإصابات في صفوف رجال الأمن بـ “كوفيد 19” خلال تأدية مهامهم، ناهيك عن إخضاع المئات منهم للحجر الصحي للاشتباه في إصابتهم بالفيروس.