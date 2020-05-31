الرئيس الليبيري ونجم كرة القدم الإفريقية جورج ويا يغني عن “كورونا”.. “يونسكو” تستعين بأغنيته للتوعية

تعتزم منظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم (يونسكو)، اعتماد أغنية الرئيس الليبيري جورج ويا، نجم كرة القدم الإفريقية سابقا، لنشر التوعية حول فيروس كورونا المستجد.

ويرتقب أن تُتَرجم أغنية جورج ويا، التي أصدرها، في أبريل الماضي، بعنوان “فلنتحد سويا لمواجهة كورونا”، إلى لغات أخرى من بينها اللغة العربية، وذلك ضمن حملة يونسكو.

ونشر مكتب الرئيس الليبيري، اليوم الأحد، بيانا، أوضح فيه أن أغنية وياه “ستكون جزءا من المرحلة الثانية لحملة (لا تنتشر)، التي أطلقتها منظمة يونسكو، وتهدف إلى تثقيف، وتوعية المجتمعات في جميع أنحاء إفريقيا حول مخاطر الوباء”.

Advertisements

وكتب ويا الإفريقي الوحيد، صاحب الكرة الذهبية، الأغنية بنفسه، ويتمحور موضوعها حول نصائح مواجهة كورونا، منها غسل اليدين، والحرص على التباعد الاجتماعي.

وليست هذه المرة الأولى، التي يقدم فيها ويا أغنية، إذ سبق أن قام بأمر مماثل عام 2014، وكان موضوعها آنذاك فيروس التوعية عن فيروس “إيبولا”.