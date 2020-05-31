التوزيع الجغرافي لانتشار كورونا في المغرب .. جهة البيضاء تتصدر وجهة العيون تسجل إصابة واحدة

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد، عن الحصيلة الرسمية بشأن الإصابات المؤكدة بفيروس كوفيد-19، خلال 24 ساعة الماضية في عدد من الجهات المملكة.

وككل حصيلة، لا تزال جهة الدار البيضاء- سطات تسجل ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كوفيد-19، خلال 24 ساعة الماضية، حيث سجلت 16 إصابات جديدة مؤكدة، ليرتفع عدد الإجمالي فيها إلى 2635.

وبحسب المصدر نفسه، فإن جهة العيون- الساقية الحمراء، سجلت إصابة واحدة مؤكدة بعد استقرار دام لأسابيع، حيث ارتفع عدد الاصابات إلى 5 إصابة مؤكدة.

بينما سجلت جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، 6 إصابات جديدة، حيث بلغ عدد المصابين 1100 مصابا، تليها جهة الرباط- القنيطرة التي سجلت حالة واحدة جديدة، حيث ارتفع عدد الاصابات إلى 703 إصابة.

أما بالنسبة إلى جهة بني ملال -خنيفرة، تم تأكد تسجيل حالة جديدة، خلال 24 ساعة الأخيرة حيث قدر عدد المصابين بالفيروس 116إصابة.

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نفس الشيء بالنسبة لجهة سوس- ماسة، سجلت إصابة واحدة مؤكدة بالفيروس، حيث ارتفع عدد الإصابات إلى 89 إصابة.كما سجلت جهة فاس مكناس هي الأخرى إصابة واحدة بالفيروس،خلال 24 ساعة الأخيرة.

ولوحظ استقرار عدد الإصابات في عدد من جهات المملكة، خلال 24 ساعة الماضية، وذلك في كل من جهة درعة – تافيلالت 586، وجهة مراكش -أسفي 1337 إصابة بالفيروس.

وشهدت الاستقرار في حالات الإصابة بالفيروس، أيضا، كل من جهة الشرق، التي سجلت 187 إصابة، وجهة كلميم – واد نون، التي سجلت 43 إصابة، فضلا عن جهة الداخلة – وادي الذهب 5 فقط.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن إصابة 27 شخصا بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة النهائية 7807 إلى حالة مؤكدة مع استبعاد 9114 شخصا.