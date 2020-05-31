زيدان يتحرك لحسم صفقة بوغبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، بدأ مساعيه من أجل حسم صفقة نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، في الميركاتو الصيفي القادم.
ويعتبر بوغبا هدفًا رئيسيًا لزين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، منذ الموسم الماضي، والآن باتت الفرصة لضمه أكبر من أي وقتٍ مضى، مع تبقي موسم واحد فقط في عقده مع مانشستر يونايتد.
في الوقت ذاته، لا يزال يوفنتوس يحاول جاهدًا من أجل استعادة بوغبا من جديد، في ظل العلاقات الطيبة التي تربط مسؤوليه مع مينو رايولا، وكيل اللاعب.
وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فقد تواصل رايولا مع إدارة يوفنتوس بالفعل، من أجل دراسة إمكانية نقل بوغبا هذا الصيف، لكن يبدو أن تلك المناقشات تسببت في قلق لزيدان، الذي يسعى لضمه إلى الريال.
وأوضح الموقع أن زيدان التقى رايولا، لتقييم وضع لاعب الوسط الفرنسي، ولا ينوي إهدار فرصة ضمه مرة أخرى، بعد أن ضاعت الصيف الماضي.
إلا أن المشكلة تكمن في العلاقات المتوترة بين فلورنتينو بيريز، رئيس الريال، ومينو رايولا، خاصة أن بيريز لا يميل إلى التعاقد مع بوغبا.
وأوضح التقرير أن آلان ميجلياتشيو، الرجل الذي يدير مصالح زيدان، يمكن أن يكون وسيطًا لإقناع مانشستر يونايتد بترك اللاعب.
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