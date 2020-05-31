شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل 113 وفاة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البريطانية تسجيل 113 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 38489. وأضافت الوزارة في بيانها أمس؛ "تسجيل 1936 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي العدد الكلي في المملكة المتحدة إلى 274762 إصابة".

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