القبض على متورطين باستهداف القوات الأمنية بالفلوجة وضبط عدد من الصواريخ بالرياض

اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الاحد، عن القبض على إرهابيين متورطين باستهداف القوات الأمنية بالفلوجة، فيما ضبطت عددا من الصواريخ في ناحية الرياض.

وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على أربعة ارهابيين في في قضاء الفلوجة مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش".

واضافت انهم "من العناصر التي اشتركت بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية في الفترات الماضية".

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وتابعت انها "ضبطت كدس للعتاد داخل أحد الاوكار من مخلفات داعش الإرهابية احتوى بداخلة على ٢٣ صاروخا من نوع T100 في قرية الحجل التابعة لناحية الرياض".

من جانب آخر، اكدت الوكالة انه "من خلال متابعة تجار المخدرات، تم إلقاء القبض على أحد المتهمين في فندق وسط العاصمة يتاجر بالمواد المخدرة"، لافتة الى انه "ضبط بحوزته كمية من مادة الكريستال المخدرة وادوات تستخدم لتعاطي المخدرات".

وتابعت انه "تم ضبط المواد المتفجرة والمخدرة بمحضر ضبط اصولي وإحالة المتهمين للجهات المختصة".