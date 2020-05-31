الصحة: مجموع الاصابات بكورونا الكلي في بغداد ٣٥٢٦ اصابة

اعلن وزير الصحة حسن التميمي، الاحد، ان مجموع الاصابات بكورونا الكلي في بغداد ٣٥٢٦ اصابة، فيما بين ان هذه الاصابات توزعت بواقع ١٨١٦ في الرصافة و١٢٣٥ في الكرخ و٤٧٥ في مدينة الطب.

وقال التميمي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية ان "وضع العراق الصحي أفضل من بعض دول المنطقة"، مبينا ان "هناك ٢٧ حالة اصابة بفايروس كورونا حرجة في المستشفيات".

واضاف "نهدف لفحص ١٠ الالف نموذج يوميا"، مشيرا الى ان "مجموع الاصابات بكورونا الكلي في عموم العراق ٦٤٣٩ اصابة".

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وتابع ان "مجموع الاصابات الكلي في بغداد هو ٣٥٢٦ حالة"، موضحا ان "هذه الحالات موزعة بواقع ١٨١٦ في الرصافة و١٢٣٥ في الكرخ و٤٧٥ في مدينة الطب".

واكد التميمي ان "حالات الشفاء من الفايروس في بغداد بلغت ٢٢٦٨ حالة".