اندلاع احتجاجات بوسط بيروت.. اشباكات وإصابات

انتقلت الاحتجاجات الشعبية التي بدأت مساء الأحد، في محيط القصر الرئاسي بلبنان إلى وسط بيروت حيث تم تسجيل مواجهات بين المحتجين والجيش اللبناني.



وأظهرت مقاطع فيديو، تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، مواجهات بين عدد من المتظاهرين وعناصر من شرطة مجلس النواب اللبناني، حيث تم تسجيل إطلاق للنار، وإصابة أحد الشباب.

وقالت الوكالة اللبنانية الرسمية، إن متظاهرين تجمعوا، مساء الأحد، في ساحة الشهداء في وسط بيروت، مرددين شعارات تدعو إلى الثورة.

وتقدم المحتجين باتجاه محيط مجلس النواب، حيث عمد عدد منهم إلى إزالة بعض العوائق الحديدية ورشق عناصر القوى الأمنية بالحجارة، وفق الوكالة.

وأشارت إلى أن المحتجين الذين تظاهروا على طريق القصر الجمهوري في بعبدا، توجهوا بمسيرة سيارات إلى وسط بيروت حيث تجمّع متظاهرون أمام منزل نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، في وسط بيروت.

وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح الناشط "حسين كنج" الذي اعتقل أثناء احتجاجهم أمام القصر الرئاسي في بعبدا، حيث نشبت مواجهات مع عناصر قوى الأمن الداخلي، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

ومع تصاعد حدة المواجهات في بيروت، انطلقت مساء تحركات في مناطق بالشمال والبقاع.

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وأعلنت وحدة ما يسمى بـ"التحكم المروري" عن قطع طريق عام المرج البقاع بالاتجاهين وعلى اوتوستراد المحمرة بالاتجاهين.

وذكرت الوكالة اللبنانية أن محتجون على ارتفاع سعر صرف الدولار والغلاء، قطعوا مسارب ساحة عبدالحميد كرامي "النور"، في طرابلس، شمالا، بالعوائق والحجارة.

ورددوا المتظاهرون هتافات ضد المسؤولين والتجار والمصارف، مطالبين القضاء بفتح ملفات الفساد، ومحاكمة كل من سرق مال الدولة في أي موقع كان واسترداد الاموال المنهوبة، مؤكدين أن "الإنتفاضة مستمرة حتى تطهير الدولة من الفاسدين، وبناء دولة القانون والعدالة".

وكانت قد بدأت التحركات بعد الظهر من خلال تنفيذ المتظاهرين تحركا احتجاجيا امام القصر الجمهوري في منطقة بعبدا رافعين شعارات "ثورة ثورة" ، وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاغ "الثورة تمر ببعبدا".

وإذ لفت مشاركون إلى أن وقفتهم على طريق القصر الجمهوري هي "من ضمن المسيرات التي ننفذها منذ أيام أمام مقار ومنازل المسؤولين اللبنانيين، رفضا للواقع الاقتصادي والمعيشي الراهن".

وأعربوا عن رفضهم للمضايقات الأمنية التي تعرضوا لها على طريق بعبدا"، مؤكدين أن "شعلة الثورة لن تنطفئ حتى تحقيق كامل أهدافنا".

وأكد متظاهرون في مقاطع الفيديو أن تحركهم أمام القصر الرئاسي يهدف إلى دعوة رئيس الجمهورية للاستقالة.

ونجحوا في الوصول إلى نقطة على طريق القصر الجمهوري، هي المرة الأولى التي يصلون فيها إليها، على وقع الأغاني الوطنية، وعندما منعتهم عناصر القوى الأمنية من التقدم أكثر باتجاه القصر، افترشوا الطريق، مع وصول تعزيزات عسكرية إلى المكان، واتخاذ إجراءات أمنية مشددة، ما أدى الى تراجعهم.