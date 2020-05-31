ترامب: عمليات نهب تحدث في متاجر فيلادلفيا ويجب استدعاء الحرس الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يتم نهب المتاجر في ولاية فلادلفيا، خلال أعمال الشغب التي اندلعت ردًا على مقتل المواطن ذو الأصول الإفريقية، جورج فلويد، على يد شرطي أبيض.

وأضاف ترامب، حسبما نقلت عنه فضائية العربية، اليوم الأحد، أنه يجب استدعاء الحرس الوطني إلى فلادلفيا، وفرض النظام والقانون هناك.

واستيقظت العشرات من المدن الأمريكية، على شوارع تتصاعد منها أدخنة الحرائق، اليوم الأحد، بعد ليلة شهدت اشتباكات شرسة بين الشرطة ومحتجين، بعدما تسبب مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على أيدي رجل شرطة في اضطرابات انتشرت في أنحاء الولايات المتحدة.

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وفي مينيابولس، حيث توفي فلويد الأسبوع الماضي، قام الآلاف من قوات الحرس الوطني بحراسة الشوارع وقاموا سريعا بقمع مظاهرات اتسمت بالعنف.

وقال حاكم لاية مينيسوتا تيم والز إنه "كان يوما على غير أي يوم آخر شهدناه في مينيسوتا".

وتفجر الغضب من مينيابولس، تلك المدينة الواقعة في الغرب الأوسط الأمريكي، إلى أنحاء البلاد، حيث تم فرض حظر تجوال ليلى في أكثر من 24 مدينة، ما أثر على حياة الملايين من المواطنين.