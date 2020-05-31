بالصور.. توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة أسوان ووزارة الري

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

وقعت جامعة أسوان ووزارة الموارد المائية والري، اليوم الأحد، بروتوكول للتعاون وللاستفادة من خبرات الجامعة ومستشاريها في الحفاظ على مياه الري وتقليل الفاقد منها.

وقال رئيس جامعة أسوان، الدكتور أحمد غلاب، إن البروتوكول يأتي في إطار التوجه الرئاسي للاستعانة بالجامعات والمراكز البحثية لتقديم المشورة العلمية لكون الجامعة تمثل بيت الخبرة للمجتمع المحيط بها.

وأضاف غلاب أن البرتوكول يتضمن إجراء التصميمات الهندسية الحديثة والعمل على تطوير شبكات ونظم الري لتقليل الفاقد من المياه، والإشراف على المشروعات التابعة لوزارة الري وإعداد مستندات الطرح داخل نطاق المحافظة.

وأضاف المهندس محمد علي الشروني وكيل وزارة الموارد المائية والري بأسوان، أن البرتوكول يأتي في اطار خطة ووزارة الموارد المائية والري لدعم محاور التنمية ومن ضمنها الري والتنمية والزراعة وذلك بعمل مشروعات لتأهيل الترع وشبكات الري لتحسين حالة الري وتقليل فواقد المياه بما يرفع من انتاجية الأراضي الزراعية ودعم الاقتصاد ولحاجة وزارة الري للاستفادة من الخبرات العلمية والهندسية لجامعة أسوان ومركز الدراسات والإستشارات الهندسية بالجامعة.