مقتل 15 شخصا على الأقل في هجوم بشمال بوركينا فاسو

قالت حكومة بوركينا فاسو، اليوم، السبت، إن 15 شخصا على الأقل قُتلوا بعد هجوم على رَكب يضم تجارا في بلدة بشمال البلاد أمس.
وأضافت الحكومة، في بيان، أن الهجوم الذي نفذه مجهولون أسقط عددا من المصابين أيضا إضافة إلى وجود كثير من المفقودين، وذلك بحسب وكالة "رويترز".
وتحارب بوركينا فاسو مسلحين لهم صلات بتنظيمي القاعدة و"داعش" الإرهابيين منذ 2017.
وقتل المئات خلال العام الماضي في البلاد كما اضطر نحو نصف مليون للفرار من منازلهم بسبب الهجمات التي أججت أيضا توترات عرقية ودينية.
وقالت القوات المسلحة، يوم الخميس، إن القوات دمرت معسكرا للمتشددين في إقليم آخر بشمال البلاد. وأشارت إلى أن عشرة مسلحين قُتلوا وأصيب جندي خلال العملية.
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