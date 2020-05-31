السودان يمدد حظر التجوال لمدة أسبوعين

مددت الحكومة السودانية، اليوم الأحد، حظر التجوال لمدة أسبوعين آخرين اعتبارًا من يوم الاثنين 1 يونيو استمرارا لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

ويعد هذا التمديد الثالث من نوعه منذ أن أعلنت السلطات في البلادة خطة لمكافحة جائحة "كوفيد 19".

إلى ذلك، جددت سلطة الطيران المدني السوداني صباح الأحد، قرار تمديد إغلاق المطارات السودانية أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية حتى

يوم 14 يونيو، وذلك تماشيا مع الإجراءات الإحترازية التي تبنتها الدولة بإعلان الحظر الشامل في البلاد.

واستثنت السلطة من قرار الإغلاق عددا من الرحلات، وهي رحلات البضائع المجدولة والإضافية والمساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول، وإجلاء الرعايا الأجانب.

Advertisements

يشار إلى أن القرار صدر بتوجيه من اللجنة العليا للطوارئ الصحية

بالبلاد، التابعة لمجلس الأمن والدفاع.

وفي السياق ذاته، أصدر اللواء الركن ربيع عبد الله آدم، والي ولاية غرب دارفور، قرارا بتمديد إجازة العاملين بالولاية اعتبارا من يوم الأحد وحتى الثاني عشر من يونيو المقبل، وذلك في إطار التدابير والإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا.

كما أصدر الوالي قرارا آخر يقضي بمنع تجمعات الأفراح وأي أنشطة أخرى تستدعي طبيعتها إحداث تجمهر في موقع جغرافي واحد بكافة مناطق ومحليات الولاية حتى إشعار آخر، ووجه الأجهزة الأمنية وكافة الجهات الأخرى المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار.