استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية سفير إيران لدى كييف على خلفية الوضع حول الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي أسقطت فوق طهران مطلع يناير الماضي، بحسب مصدر دبلوماسي أوكراني.
ونقلت صحيفة "الحقيقة الأوروبية" الصادرة في كييف عن الدبلوماسي الأوكرانيقوله إن بلاده تنسق ضغوطها على إيران مع دول أخرى متضررة من تحطم طائرة "بوينج" الأوكرانية ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وتابع: "إنه أمر يثير السخط وهي (إيران) تحاول إيقاع الشقاقبيننا وبين شركائنا، بما في ذلك عبر ابتزازنا بشأن تسليم الصندوقين الأسودين".
وأشار المصدر إلى أن السلطات الأوكرانية تطالب إيران بعدم الإبطاء في ضمان فك محتويات الصندوقين، وأن كييف لن تدخل في مفاوضات منفردة مع طهران، مؤكدا تمسك بلاده ببقاء تحالف للدول التي تطالب بإجراء التحقيق في ملابسات الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر على خلفية الطائرة الأوكرانية المنكوبة.. استدعاء السفير الإيراني في كييف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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