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أبوظبي تعلن حظر تنقل لأسبوع منها وإليها وبين مدنها اعتبارا من يوم الثلاثاء

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قال المكتب الإعلامي لحكومة إمارة أبوظبي، وهي الأكبر في الإمارات العربية المتحدة، يوم الأحد إن الإمارة أعلنت حظرا لمدة أسبوع على التنقلات منها وإليها وبين مدنها الرئيسية اعتبارا من الثاني من يونيو حزيران.

وأضاف المكتب على تويتر أن القيود تهدف لاحتواء انتشار المستجد.

وقال المكتب ”لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تعلن مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي عن حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها (أبوظبي والعين والظفرة) اعتبارا من يوم الثلاثاء 2 يونيو لمدة أسبوع“.

وأضاف أن التحرك داخل تلك المدن مسموح في إطار الالتزام بحظر التجول الليلي الساري بالفعل.

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كما أعلن مجلس أبوظبي الرياضي السماح باستئناف الأنشطة الفردية الخارجية التي تمارس في الأماكن المفتوحة للمرحلة العمرية من 12 إلى 60 عاما اعتبارا من يوم الاثنين.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي على تويتر إن الأندية التي ستستأنف رياضات الفروسية والدراجات الهوائية وألعاب القوى والكريكت والرياضات الشراعية ستستقبل 30 بالمئة فقط من طاقتها الاستيعابية مع مراعاة استخدام جميع المترددين عليها للكمامات وقفازات اليد.

رويترز
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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