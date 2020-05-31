أبوظبي تعلن حظر تنقل لأسبوع منها وإليها وبين مدنها اعتبارا من يوم الثلاثاء

قال المكتب الإعلامي لحكومة إمارة أبوظبي، وهي الأكبر في الإمارات العربية المتحدة، يوم الأحد إن الإمارة أعلنت حظرا لمدة أسبوع على التنقلات منها وإليها وبين مدنها الرئيسية اعتبارا من الثاني من يونيو حزيران.
وأضاف المكتب على تويتر أن القيود تهدف لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال المكتب ”لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تعلن مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي عن حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها (أبوظبي والعين والظفرة) اعتبارا من يوم الثلاثاء 2 يونيو لمدة أسبوع“.
وأضاف أن التحرك داخل تلك المدن مسموح في إطار الالتزام بحظر التجول الليلي الساري بالفعل.
كما أعلن مجلس أبوظبي الرياضي السماح باستئناف الأنشطة الرياضية الفردية الخارجية التي تمارس في الأماكن المفتوحة للمرحلة العمرية من 12 إلى 60 عاما اعتبارا من يوم الاثنين.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي على تويتر إن الأندية التي ستستأنف رياضات الفروسية والدراجات الهوائية وألعاب القوى والكريكت والرياضات الشراعية ستستقبل 30 بالمئة فقط من طاقتها الاستيعابية مع مراعاة استخدام جميع المترددين عليها للكمامات وقفازات اليد.
رويترز
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