كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كندا ترصد 96 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكندية، اليوم الأحد، تسجيل ارتفاعا جديدا للوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث تم رصد 96 حالة مقابل 78 في إحصائية أمس السبت.

وأفادت وكالة الصحة العامة الكندية، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة المتوفين بسبب فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 96 حالة من 6996 إلى 7092.

وشهد مؤشر زيادة الوفيات بالفيروس في كندا على أساس يومي بالتالي ارتفاعا جديدا مقارنة مع إحصائيات الأيام الماضية، حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة يوم 28 مايو 128 حالة، وفي 29 مايو 119، وفي 30 مايو 78.

كما ذكرت وكالة الصحة أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 775 حالة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 90516 بعد أن كانت على مستوى 89741 حالة.

ويشهد مؤشر ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في كندا انخفاضا نسبيا مقارنة مع الأيام الأخيرة، حيث سجلت في البلاد حسب الإحصائية المنشورة يوم 28 مايو 963 حالة، وفي 29 مايو 954، وفي 30 مايو 885.

وسبق أن بدأت الأقاليم الكندية برفع القيود التي فرضتها بسبب تفشي الفيروس مع التوجه لاستئناف مزيد من الأنشطة الاقتصادية، بينما يدفع الطقس الدافئ أعدادا أكبر من السكان إلى الخروج من منازلهم.

Advertisements